Nagold Fehlalarm: Wer muss Einsatz bezahlen?

Otruba hält es für unwahrscheinlich, dass ein Gericht den Mann aus Unwissenheit leichter davonkommen lässt. "Wer ein Handy besitzt und es bedienen kann, dem kann man unterstellen, dass er auch versteht, wie ein Feueralarm funktioniert", meint er.

Auslöser erwarten Geldstrafe oder Sozialstunden

"Sollte sich herausstellen, dass der 20-Jährige tatsächlich alle drei Fehlalarme mutwillig ausgelöst hat, erwartet ihn vermutlich eine saftige Geldstrafe.", schließt Otruba seinen Bericht. "Das ist nämlich kein Spaß." Das gelte übrigens auch, wenn einheimischer Lausbub auf die "lustige" Idee käme, zum Spaß die Feuerwehr zu rufen. Überhaupt nicht lustig sei es aber, wenn Einsatzkräfte durch unnötige Ablenkung Menschen, die sich in einer realen Gefahrensituation befinden, nicht rechtzeitig zur Hilfe eilen könnten.

Für den Fall, dass der Asylbewerber diese nicht bezahlen könne, könne die Strafe auch in Sozialstunden umgewandelt werden, so der Pressesprecher weiter. Die einzige Schwierigkeit bestünde darin, dem Mann das absichtliche Auslösen von falschem Alarm nachzuweisen. Dies sei jedoch die Aufgabe der Polizei. Die Kollegen befänden sich noch in den Ermittlungen.

Staatsanwältin Tatjana Grgić von der Staatsanwaltschaft Tübingen bestätigt dies auf Nachfrage. Für den Missbrauch von Notrufen kommte der Paragraph 145 aus dem Strafgesetzbuch in Frage. Darin wird für das mutwillige Auslösen eines Fehlalarms eine Geldstrafe oder eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr vorgesehen. Für den Fall, dass jemand eine Geldstrafe nicht bezahlen kann, könne diese auf Antrag auch durch Arbeitsstunden abgegolten werden, so die Staatsanwältin weiter. Alternativ könne die Strafe auch noch als Ersatzfreiheitsstrafe vollstreckt werden.

Sie betont aber: "Es macht für ein Verfahren absolut keinen Unterschied, welche Nationalität der Beschuldigte besitzt." Was aber einen Unterschied mache, sei das mehrmalige Auslösen eines Alarms. Dieses könne sehr wohl strafverschärfend berücksichtigt werden.

Betreiber der Einrichtung wird zur Kasse gebeten

Die Kosten für die Einsatzstunden der Feuerwehr muss immer der Betreiber der betroffenen Einrichtung bezahlen, erläutert Paul Amand, Stadtbrandmeister von Nagold. Im Fall der Flüchtlingsunterkunft in Gündringen sei das das Landratsamt. Tatsächlich trifft es also zunächst einmal den Steuerzahler. 500 bis 1000 Euro Kosten an Aufwandsentschädigung fielen pro Fehlalarm in dieser Größenordnung an, so Amand. Ob die Kosten am Ende dem Verursacher in Rechnung gestellt werden könnten, müsse jedoch ein Gericht entscheiden.