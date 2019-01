Nagold Fast 19 Millionen für neue Projekte

Allerdings: Nagold "schiebt" seit einigen Jahren auch einen gewaltigen Investitions-Stau quasi als "Ausgaben-Bugwelle" vor sich her – bis zum Jahr 2022 sollen deshalb mit Blick auf die aktuell weiterhin noch positive Entwicklung bei den Steuereinnahmen Investitionen von mehr als 97,4 Millionen Euro gestemmt werden. In der Rubrik "Später" des Nagolder Haushalts, in der sich weitere, nicht ganz so dringende Investitions-Projekte verstecken, schlummern weitere fast 60 Millionen Euro an irgendwann notwendigen Ausgaben-Verpflichtungen.

Dabei schrumpft für das neue, laufende Jahr allerdings im Vergleich zum Vorjahr die Summe, die im Bauhaushalt eingestellt wurde – und zwar um knapp 300.000 Euro auf 9,504 Millionen Euro. Was allerdings immer noch stolze 5,42 Millionen Euro "mehr" sind, als ursprünglich einmal in der mittelfristigen Finanzplanung für 2019 für Bau-Investitionen vorgesehen waren. Die Mehrausgaben 2019 gegenüber 2018 sind vor allem bei den Investitionsfördermaßnahmen (Anstieg von 1,35 auf 2,39 Millionen Euro) zu finden – wohinter sich vor allem die Sonderbelastungen aus den dramatisch gewachsenen Defiziten des Gertrud-Teufel-Seniorenzentrums (GTSZ) verstecken. Und den geplanten Grundstückskäufen (5,215 Millionen Euro nach knapp drei Millionen Euro 2018), was der hohen Zahl an neuen, geplanten Wohnbaugebieten geschuldet ist. Weiter rechnen zu den Investitionen: Erwerbe von "beweglichen Sachvermögen" (unter anderem ein neuer Leiterwagen für die Feuerwehr; 1,721 Millionen) und Kredittilgungen (Zitat Finanzbürgermeister Hagen Breitling in seiner Haushaltsrede im November: "die obligatorische Million"; exakt aber 960.000 Euro).

Größter Ausgaben-Posten wird noch einmal die Lembergschule sein, deren Sanierung 2019 auf die Zielgerade einbiegt. Eine Million Euro werden dort für die abschließende energetische Sanierung der Fassaden fällig, weitere 600.000 Euro für die Neugestaltung des Schulhofs. Weiteres Großprojekt: Planung und Neubau einer weiteren Kindertagesstätte (Kita) im Riedbrunnen, die insgesamt mit 3,5 Millionen Euro veranschlagt ist – wovon 1,24 Millionen in 2019 fällig werden. Vier neue Betreuungs-Gruppen sollen hier untergebracht werden – Ausdruck des ungebrochenen "Baby-Booms" in Nagold, so Oberbürgermeister Jürgen Großmann bei der Vorstellung des Projekts.