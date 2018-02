Nagold Farbschmierereien an den Weihnachtshütten

Am Freitag, 2. Februar, wurden durch Mitarbeiter des Bauhofs Nagold Graffiti an insgesamt 13 solcher Hütten festgestellt. "FZKNZS", die Zahl "35", "Fuck Cops" und andere sinnlose Farbschmierereien sind zu lesen. Der Sachschaden für den Aufwand zur Entfernung der Graffiti beläuft sich auf über 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier Nagold, Telefon 07452/93050.