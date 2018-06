Nagold Farbenfrohe Sitzmöbel laden zum Verweilen ein

Weiterentwicklung des Stadtsofas

"Die Aktion ist eine Weiterentwicklung des Stadtsofas, das seit 2011 an verschiedenen Stellen in Nagold positioniert wurde", erklärt Anna Bierig, Managerin des City-Vereins. Das Projekt liegt in den Händen der Stadt Nagold unter Leitung von Dorothea Traub von der Stadtplanung, des City-Vereins sowie den teilnehmenden Händlern des Werberings.

Das Vorbild für diese Aktion seien, so Bierig, Großstädte wie New York und Paris gewesen, wo an öffentlichen Plätzen Bistrostühle zum Verweilen einladen. "Wir dachten uns, dass wir damit ein stückweit Großstadtflair nach Nagold holen."