Nagold Familientradition in modernen Zeiten

Mit Blick auf die 150-jährige erfolgreiche Geschichte im Hause Günther fand es der OB alles andere als selbstverständlich, dass diese "großartige Tradition" von den Kindern in der fünften Generation weitgeführt wird. Damit liefere die Familie ein Bekenntnis zu Nagold ab.

Zu den Gratulanten im festlich dekorierten Kubus zählte Kammerpräsident Joachim Wohlfeil, der die Gratulation und Ehrenurkunde der Handwerkskammer Karlsruhe für "einen tollen Betrieb in der Region" überbrachte. Für die Industrie- und Handelskammer würdigte Carl Christian Hirsch die große unternehmerische Leistung. Doch sei die Firma Günther immer auch ein wichtiger und erfolgreicher Ausbildungsbetrieb.

In den Annalen hatte der Nagolder Historiker Eckhart Kern geblättert – und bei dieser Gelegenheit festgestellt, dass 150 Jahre traditionelles Handwerk ein eher seltenes Ereignis ist. Gleich mit zwei Annoncen im damaligen Nagolder Gesellschafter hatte Karl Friedrich Günther im November 1868 auf die Neueröffnung aufmerksam gemacht. Er gab seinerzeit auf Reparaturen ein Jahr Garantie – "für Schwaben ein Schnäppchen", so Eckhart Kern. Seinerzeit zählte Nagold rund 2400 Einwohner und 14 Bierbrauer – und aus einem solchen Bierbrauergeschlecht stammte auch der Firmengründer ab. So gehöre die Familie Günther zu den ältesten in den Nagolder Kirchenbüchern nachgewiesenen Familien – deren Stammbaum 16 Generationen zurück bis ins Jahr 1566 zurückreiche.

Als Markenzeichen im Hause Günther bezeichnete der Historiker zudem starke Frauen. So war Lina Günther beispielsweise in den 30er Jahren als Uhrmachermeisterin im Unternehmen tätig. Doch auch dem heutigen Seniorchef bescheinigte er eine "ungewöhnliche Karriere". So absolvierte Friedrich Günther nicht nur den Meisterbrief als Uhrmacher und Optiker, sondern ebenso ein Studium zum staatlich geprüften Augenoptiker, bevor er das Familienunternehmen 1979 übernahm.

Als "krönenden Höhepunkt" der Firmengeschichte bezeichnete Eckhart Kern den Quartierswechsel in die Turmstraße, wo nach schwieriger Bauzeit ein Schmuckstück entstanden sei. Wie der Historiker ebenfalls in Erinnerung rief, war in der Alten Vogtei vor 700 Jahren die Nagolder Kelter beheimatet, und wo heute Uhren gekauft werden, standen einst zwei große Weinpressen.

Und weil mit dem Neubau des Wohn- und Geschäftshauses ein attraktiver Platz entstanden sei, schlug Eckhart Kern vor, "diesen Platz als Vogteiplatz fest in das Nagolder Straßenbild einzubinden".