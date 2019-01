Nagold Familiäres Miteinander in einer Art WG

Rolf Schneider, Vorstand der Stiftung Innovation und Pflege in Sindelfingen, stellte das noch recht junge Wohnkonzept für pflegebedürftige Menschen in den nahezu fertiggestellten Räumlichkeiten in Nagold, nahe der Forstkugel, vor. "Hier können in Einzelzimmern oder als Paar in einer Zwei-Raum-Wohnung bis zu sechs Personen familiär zusammenleben und werden rund um die Uhr betreut", erklärte er das mit EMILIA überschriebene Konzept, welches "Eigenständig Miteinander Leben im Alter" bedeutet und sich als Alternative zum Pflegeheim versteht.

Die Stiftung betreibt mehrere Projekte in dieser Form, eins davon seit zwei Jahren in Iselshausen als kleine Wohngemeinschaftsform mit acht Bewohnern. Das ambulant betreute Wohnen am Nagolder Riedbrunnen steht kurz vor der Fertigstellung und befindet sich unter einem Dach mit der Diakonie, dem betreuten Wohnen und der Tagespflege. Innerhalb dieses Wohnkomplexes ist auch Familienwohnen möglich.

Noch wird im Riedbrunnen gehämmert und gebohrt, die Gemeinschaftsküche ist noch nicht installiert, aber bis zum Beginn des Monats Februar 2019 soll alles fertiggestellt sein und in hellem Glanz, in Kombination mit warmen Holzböden und Holzmöbeln, erstrahlen. In der 300 Quadratmeter großen Erdgeschoss-Neubauwohnung entstehen vier Einzel-Appartements und eine Zwei-Raum-Wohnung in einer Größe von 18 und 30 Quadratmetern mit sehr großen behindertengerechten Bädern, die ab Februar von bis zu sechs Personen bezogen werden können.