Nagold Fahrrad kollidiert mit Moped: Zwei Verletzte

Ein 24-jähriger Radfahrer war auf dem Gehweg rechtsseitig der Haiterbacher Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Einmündung zur Talstraße wollte er die Haiterbacher Straße in Richtung Talstraße überqueren und übersah einen aus Richtung Iselshausen kommenden 17-jährigen Kleinkraftradfahrer.

Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der 17-jährige Moped-Fahrer schwer verletzt. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 600 Euro.