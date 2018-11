Nagold "Es wird gesungen, getanzt und gespielt"

Im Gegensatz zum Original-Faust von Goethe, ist das Stück der Woesner Brothers im Hier und Jetzt verankert. Auch die Kostüme passen sich daran an. "Der Faust ist eigentlich ewig gültig, aber bei uns ist er sehr modern", erklärt Müller. Mit den musikalischen Einschüben dauert das Stück letztendlich gut zwei Stunden – "Zwei Stunden pralle Unterhaltung."

Seit 13 Jahren zeigt "Vorhang auf!" immer im Januar ein meist humorvolles Stück. Über die Jahre mauserte sich die Theatergruppe, die in der Alten Seminarturnhalle ganz und gar zu Hause ist, zu einer beliebten Institution in Nagold und darüber hinaus. Aus anfangs zwei Vorstellungen des Januarstücks, wurden mittlerweile sieben Vorstellungen an drei Wochenenden, die laut Sandra Müller meist "ratzfatz ausverkauft sind". "Die Nagolder fragen nicht mehr, was Vorhang auf spielt, sondern ob es noch Karten gibt", ergänzt Kurt Wolz, Vorsitzender und Gründungsmitglied des Theaterensembles. Denn die Gruppe hat sich mittlerweile etabliert, möchte sich aber immer weiter verbessern. "Ein gewisses Niveau ist uns wichtig", meint Müller, und Wolz fügt hinzu: "Wir wollen immer mehr aus der Laienecke rauskommen und gutes Amateurtheater machen."

Aus anfänglich fünf Mitgliedern, ist die Gruppe auf mittlerweile 25 Mitwirkende gewachsen, vier stehen beim Januarstück erstmals für "Vorhang auf!" auf der Bühne. Die jüngste Schauspielerin ist 14 Jahre alt, die älteste 82. Wobei letztere mittlerweile eher beim Nähen der Kostüme und der Requisitenbeschaffung zu finden ist. "Wir haben ein tolles Team vor und hinter der Bühne", lobt die Regisseurin. Unterstützer seien dennoch jederzeit willkommen. "Egal in welchem Alter kann man bei uns jederzeit mitmachen. Wir sind eine bunte Mischung des Lebens."

Sieben Veranstaltungen spielt "Vorhang auf!" im Januar in der Alten Seminarturnhalle: Premiere ist am Sonntag, 6. Januar. Weitere Termine sind am 11., 12. und 13. Januar sowie am 18., 19., und 20. Januar. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem in den Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten, auf Reservix und im Rathauscafé. In der Pause sowie vor und nach dem Stück gibt es eine Bewirtung.

