Nagold "Es soll einfach Leidenschaft bleiben"

Nagold. Zeit für eine "Zwischenbilanz" mit ihm und Regisseurin Sandra Müller vor den letzten Aufführungen. Die gemeinsame Leidenschaft für Musik und Theater zündete heuer eine enge Zusammenarbeit an, die für das Ensemble "Vorhang auf!" seit seinen Anfängen eine echte Marke darstellt. Als Sandra Müller den Musiker, Komponisten, Autoren Rafael Hummel durch sein vielseitiges Wirken kennenlernte, beschloss sie – meint sie lachend – :"Den Mann muss ich haben!" Seit der Gründung von "Vorhang auf!" 2005 steht Sandra Müller am Regiepult für die Januarproduktion (Ausnahme 2018 mit "Zu früh getraut", Regie von Silvester Keller), und Musik spielt in vielen ihrer Inszenierungen eine Rolle. In den Anfängen des Ensembles waren männliche Darsteller mehr als rar. Also blieb für die 44-jährige Gymnasiallehrerin am MvL-Gymnasium in Calw (Deutsch und Geschichte), die außerdem lange die dortige Unterstufen-Theater-AG und die Musical-AG leitete, vor gut 14 Jahren nur der Weg, ihren Ehemann Thorsten in einer Bühnenrolle zu besetzen und selbst die Regie zu übernehmen.

Die Zuschauerzahlen steigen stetig, und jährlich kommen neue Fans hinzu

Dies ist über viele Jahre ein Gewinn: Zuschauerzahlen steigen stetig, und jährlich kommen neue Fans hinzu, die zum Teil lange Wege auf sich nehmen. "Vorhang auf!", durch seine Professionalität schon lange jenseits des reinen Laientheaters, ist im Kulturleben Nagolds fest verankert. Zur steilen Erfolgsgeschichte des Ensembles gehören nicht zuletzt die fruchtbare Vernetzung mit zum Beispiel der "Teilzeitbühne" oder die Synergie mit kreativen Köpfen (und Herzen) – wie Rafael Hummel.