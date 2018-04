Die vergangenen Sonntage standen auch in der Neuapostolischen Kirche im Zeichen der Konfirmation. In der Kirche in Nagold legten das Zwillingspaar Vanessa und Venus Emwinghare Ekhogne sowie Julius Gneiting ihr Glaubensgelübde ab. Der festliche Gottesdienst stand unter dem Gedanken aus dem Epheser 5, Vers 1: "So folget nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder." Wie Gemeindevorsteher Jan Wassermann den Konfirmanden erklärte, meint das, dass sie auch als Erwachsene Gottes Kinder bleiben. Foto: Renz