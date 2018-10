Nagold Erstmals Eislaufen am Longwyplatz möglich

Gemeinsam mit dem Kulturamt der Stadt Nagold arbeitete die Eventagentur, in deren Händen auch die Eisbahnen in Emmingen und Müllheim liegen, ein Konzept aus, das nicht nur Eisläufer ansprechen soll. So wird die Eisbahn von einem breiten gastronomischen Angebot von Pommes bis Glühwein ergänzt. Auf einer Bühne werden außer an Heiligabend und Silvester an jedem Öffnungstag zwischen 18 und 20 Uhr Musiker unterschiedlicher Stilrichtungen auftreten. "Quer durch den Musikgeschmack ist alles dabei", kündigt Römmler an: lokale Bands, Chöre, Schulbands und Musikvereine tragen ebenso zum abendlichen Programm bei, wie Bands von außerhalb. "Nicht nur für Kinder soll die Eisbahn attraktiv sein, sondern sie soll in der Weihnachtszeit ein zentraler Treffpunkt beispielsweise für einen Feierabendglühwein werden", erklärt Römmler. Aktionen, wie beispielsweise ein Besuch vom Nikolaus am 6. Dezember, sollen das Programm abrunden.