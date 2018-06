Die Kommunionkinder aus Hochdorf, Vollmaringen und Gündringen gestalteten in diesem Jahr einen von insgesamt vier Altaren an der Fronleichnamsprozession in Gündringen. Bereits in den Wochen davor begannen die Vorbereitungen. "Jesus, wo wohnst du?" war das Motto der Erstkommunion. Dies sollte sich auch im Blumenteppich wiederfinden. Ein passendes Motiv musste ausgesucht, besprochen und geplant werden. Am Fronleichnamsmorgen selbst waren die engagierten Eltern der Kinder schon früh auf den Beinen, um den Blumenteppich aufzubauen. An der Prozession, welche von Vikar Huynh geleitet wurde, trugen die Kinder ihre weißen Gewänder.