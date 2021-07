Die Raupe Nimmersatt, diverse Meeresbewohner, Klikusch und das Chamäleon – sie alle waren am Samstagmittag in der Stadt und erfreuten Kinder und Erwachsene. Das Theaterfestival an fünf verschiedenen Spielstätten ist einer der Glanzpunkte der Aktion "Nagold erleben".

Nagold - Dieser Klikusch hat’s echt gebracht. Wobei nicht klar ist, ob es sich um einen Spaß machenden Jongleur oder einen jonglierenden Spaßmacher handelt. Er hat beides drauf und die Kinder jauchzten.

40 bis 50 von ihnen saßen staunend und klatschend im Halbkreis in der Hirschstraße. Der untere Teil der Hirschstraße war einer von fünf in der Stadt verteilten Spielstätten. Einen Steinwurf entfernt, am Urschelbrunnen, schon die nächste, dann am Jeseniceplatz, am Unteren Markt und schließlich am Vorstadtplatz. Warum hier allerdings Autos so dicht an sitzenden Kindern vorbei fahren durften, ist ein Rätsel.

Ohnehin gern in Nagold

Meist waren alle Spielstätten gut besucht und die Ensembles wechselten die Plätze. Das Theaterfestival war die dritte Veranstaltung der vom Kulturamt der Stadt ausgerichteten Aktion "Nagold erleben". Um etwas zu erleben, sind viele Leute eigens in die Stadt gekommen.

Zum Beispiel Gabriele Guhs aus Gäufelden mit ihrer Tochter, die gerade am Urschelplatz die Geschichten aus dem Kurbel-Koffer gehört haben und die ohnehin gerne in Nagold sind. Oni Maurer von der Compagnie Oniversum erzählt, was passiert, wenn Quallen auf neue, unbekannte Mitbewohner treffen oder wenn sich ein Fisch in eine Plastikflasche verliebt. Oni Maurer meint, der Brunnden passe prima zu ihren Wassergeschichten, sie hätte allerdings auch schon an ruhigeren Plätzen gespielt.

Kerstin Bernhard saß mit Schwester und insgesamt drei Kindern unter der Kastanie am Jeseniceplatz und schaute sich den Auftritt des Regionentheaters aus Simmersfeld an. Es hat ihr gut gefallen und wirklich, das Regionentheater ist immer gut, selbst wenn es sich um einen Klassiker wie "Das Frühstücksei" von Loriot handelt.

Wie die meisten Gäste ist auch Kerstin Bernhard bei verschieden "Bühnen" gewesen, so am Vorstadtplatz, wo Christine Kümmel mit ihrem Theater aus dem Köfferchen den Kindern zeigte, wie die kleine Raupe Nimmersatt aus dem Ei schlüpfte, das zuvor von der Ente Lieschen und dem Bär Paulchen mehr schlecht als recht bebrütet wurde. Zuvor hat hier die Truppe "Das Chamäleon – Theaterwelten" aus Horb gastiert. Unterdessen hat in der Hirschstraße dieser Klikusch den kleinen Joshua und seinen Vater Daniel aus Nagold ganz in den Bann geschlagen. Was man mit nur drei Bällen alles machen kann! Am Ende war Klikusch am Ende: "Wollt Ihr noch was sehen?" – "Jaaaaaa!" "Ich kann aber nix mehr!"