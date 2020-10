Nagold Entführung vorgetäuscht: 23-Jährige vor Gericht

An besagtem Abend verließ sie die Spätschicht fünf Minuten früher als sonst, ging zu Fuß in den Nagolder Stadtpark Kleb und rief von dort ihren Schulfreund in Calw an, sie komme bei ihm vorbei. Er solle ihre Eltern anrufen, nur die Sätze sagen "Ihrer Tochter geht es gut, machen Sie sich keine Sorgen", das Handy ausschalten, die Simkarte herausnehmen, zerschneiden und wegwerfen. Der 20-jährige Afghane tat, wie ihm gesagt wurde. Lange hielt sich die 23-Jährige laut seiner Aussage nicht bei ihm auf. Mit dem Zug sei sie nach Pforzheim gefahren.

Bei den Eltern in Nagold schrillten die Alarmglocken. Für sie stand fest: Die Tochter ist entführt worden. Die Polizei wurde verständigt. Eine großangelegte Suchaktion begann. Im Einsatz waren Hubschrauber, eine Hundestaffel, Taucher in der Nagold, insgesamt 20 Beamte. Und die Staatsanwaltschaft in Tübingen wurde informiert.

Einen Tag später war die Tochter wieder zu Hause. Sie habe mit ihrem Verschwinden erreichen wollen, nicht ständig bevormundet zu werden und einen Türken heiraten zu müssen, "den ich nicht mag". Außerdem sei sie daheim wiederholt geschlagen worden, einmal habe sie der Vater am Hals gepackt und gewürgt. Was ihre "Flucht" auslöse, sei ihr in diesem Moment nicht klar gewesen. Das hätte sie wissen können, schrieb ihr der Richter ins Stammbuch, man werde ihr aber "nicht den Kopf abreißen".

Mitangeklagter riet zum Anruf bei den Eltern

Der mitangeklagte Afghane sagte vor Gericht aus, er habe ihr geraten, selber bei den Eltern anzurufen, damit sie nicht in Panik gerieten.

Franziska Schwemmle von der Jugendgerichtshilfe Calw beleuchtete die Lebensumstände der Angeklagten. Sie sei von den Eltern, die nach zwölf Umzügen seit 2009 in Nagold wohnen "streng und vorbestimmt" erzogen worden. Nach dem Besuch der Werkrealschule habe die Türkin eine Ausbildung als Pflegefachkraft begonnen, die ihr sehr viel Spaß machen würde. Beklagt habe sie sich bei ihr über die ständige Bevormundung von Familienangehörigen. Trotzdem liebe sie ihre Eltern und wünsche sich nur mehr Entscheidungsfreiheit.

Die Situation des Afghanen schilderte Holger Frietisch von der Jugendgerichtshilfe Calw. Der 20-Jährige sei 2005 nach Deutschland gekommen, auf sich allein gestellt, habe eine Ausbildung begonnen und mache auf ihn "einen guten Eindruck".

Staatsanwalt Schwarz warf der Angeklagten vor, sie habe billigend in Kauf genommen, das wegen der vorgetäuschten Entführung eine riesige Suchaktion gestartet worden sei. Sie habe sich durch die Vorspiegelung falscher Tatsachen strafbar gemacht. In seinem Plädoyer forderte er eine Geldstrafe von 2000 Euro und für den Afghanen 40 Stunden gemeinnützige Arbeit. "Ich werde nicht mit dem Hammer auf sie einschlagen", wandte sich der Richter an beide Angeklagten. Die junge Türkin sei verzweifelt gewesen und ihr Schulfreund habe ihr helfen wollen. Bis auf die Höhe der Geldstrafe – 1500 Euro statt 2000 Euro – folgte Link in seinem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft.