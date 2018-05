Nagold Emmingen ist und bleibt in Feierlaune

Nagold-Emmingen. Zumindest was die Nagolder Wohngebiete angehe. "Mit der hier jetzt realisierten Infrastruktur können sonst nur noch die Gewerbegebiete Wolfs- und Eisberg mithalten", reizte Oberbürgermeister Jürgen Großmann den ohnehin sichtbar großen Stolz der Emminger auf ihr neues "Schmuckstück".

Allen voran Emmingens Ortsvorsteher Oskar Huber, der in seiner knappen Festansprache denn auch noch mal das Erreichte auflistete: Mehr als eine Million Euro an Investitionen flossen in den Ausbau der Kirchenäckerstraße. Baubeginn war Anfang März vergangenen Jahres, bis zum Dezember hatte man alle Arbeiten nach Plan ausführen können. Allein mit der Deckschicht der neuen Straße musste man bis Ende April warten, um ideale Witterungsverhältnisse nutzen zu können. Ausgebaut wurde die Kirchenäckerstraße dabei in zwei Bauabschnitten. Trotzdem mussten die Anlieger teilweise monatelang in Kauf nehmen, ihre Grundstücke nicht direkt erreichen zu können. Was diese aber wohl geduldig ertrugen – genauso wie die nicht unerheblichen Anliegerkosten, mit denen sich die meisten Anwohner an den Baukosten der neuen Straße beteiligen mussten. Huber lobte die Anwohner, dass sie trotzdem die Bauleute bei ihrer Arbeit immer wieder nach Kräften mitversorgten. Entsprechend waren auch alle am Bau beteiligten Betriebe gerne zur Straßeneinweihung gekommen – denn nun konnte das Erreichte auch gemeinsam gefeiert werden.

Alte Wasserleitung brachte es auf 100 Jahre