Nagold Eisenbahn-Nostalgiker sitzen im Sofazügle

Teilweise sind sie über 100 Jahre alt – die Schmuckstücke unter den historischen Fahrzeugen des Sofazügles. In mühevoller Kleinarbeit restauriert, dampfen sie seit über 30 Jahren unter der Regie der Gesellschaft zur Erhaltung von Schienenfahrzeugen Stuttgart e.V. (GES) durch Württemberg und Hohenzollern – und dies in komplett ehrenamtlicher Regie. Gezogen wird der Zug in der Regel von einer Dampflok, früher der Lok 11 aus der berühmten Maschinenfabrik Esslingen (ME). Die angehängten Personenwagen mit ihren offenen Plattformen sind teilweise noch älter. Die ganze ehemalige Ausstattung im Bereich des Altensteigerle stammte damals ebenfalls aus der ME. Das angeführte Sofazügle besteht zum Teil aus dem sogenannten Hohenzollernzug und ist ein technisches Kulturdenkmal. Er war bei der Hohenzollerischen Kleinbahn Gesellschaft (ab 1907 Hohenzollerischen Landesbahn) im Einsatz.

Unterwegs im Steinachtal

Ab dem barock geprägten Nürtingen bewegen sich die Exkursionsteilnehmer in historischen Wagen im Steinachtal auf der so genannten Tälesbahn (Nürtingen – Neuffen, einer 8,9 Kilometer langen Normalspurbahnstrecke, die der privaten Württembergischen Eisenbahngesellschaft WEG gehört) durch Felder und Wiesen nach Neuffen. In der Ferne grüßt die imposante Burgruine Hohenneuffen als größte mittelalterliche Burganlage der gesamten Schwäbischen Alb.