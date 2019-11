Nagold Eisbahn auf dem Longwyplatz eröffnet

"Hauptsache trockenes Wetter"

Die Zusammenarbeit mit Christoph Römmler, dem Geschäftsführer von Karoevents, sei "gleich vom ersten Tag an ein Volltreffer" gewesen. Römmler selbst zeigte sich mit der Organisation zufrieden: "Alles lief wie am Schnürchen", sagte er im Hinblick auf die Vorbereitungen für das Winterevent. Mit seinem Team sei er gerne in Nagold, vor allem weil es in Nagold "so ruhig" sei.

Für die bevorstehenden Wochen wünschte sich Römmler trockenes Wetter. Ob es kalt oder warm werde, sei gar nicht so entscheidend: "Hauptsache trockenes Wetter. Trockenes Wetter tut uns allen gut", meinte der Betreiber der Eisbahn.

Ganz besonders freute sich Römmler über das Engagement der Caterer. Denn die Hütten, die Essensstände und die dekorativen Lichterketten würden das Areal um die Eisbahn "wie ein kleines Weihnachtsdorf" erscheinen lassen. Dass die Hütten weitläufiger seien als im vergangenen Jahr trüge dazu bei. Die Atmosphäre empfand Römmler deshalb im Vergleich zum Vorjahr als "besser".

Die Öffnungszeiten (bis 6. Januar 2020): Montag bis Freitag, 14 bis 20 Uhr. Samstag, Sonntag und an Feiertagen, 11 bis 20 Uhr. Für Schulklassen gilt bei vorheriger Anmeldung eine Sonderöffnungszeit ab 9 Uhr.

Musik: Jeden Tag ist auf der Rundbogenbühne von 18 bis 20 Uhr Live-Musik geboten.

Preise: Für eine Tageskarte zahlen Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren vier Euro, Erwachsene fünf Euro. Für Anfänger gibt es Lernpinguine. Auch Schlittschuhe kann man gegen eine Gebühr ausleihen.

Das kulinarische Angebot reicht von Pommes und Bratwurst über Raclette-Flammkuchen bis hin zu Muffins, Crêpes und Donuts. Nur auf der Eisfläche ist der Verzehr von Speisen nicht gestattet.