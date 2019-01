Nagold Einstimmiges Votum gegen das Absetzgelände

Nach Mitteilung der Nagolder Ortsgruppe der Naturfreunde ging der Stellungnahme eine Ausschusssitzung des Vereins voraus. Der Ausschuss lehnte nach Erörterung des Themas die Pläne "einstimmig" ab.

"Da die Bevölkerung bisher sehr wenig weiß, was da kommen soll, haben wir Naturfreunde Nagold uns ein klares Meinungsbild zu dem Absetzgelände gemacht", heißt es in der Stellungnahme. Dass gerade sie sich als Naturfreunde mit dem geplanten Absetzgelände für Fallschirmspringer beschäftigten hat ganz konkrete Gründe. Zum einen sei man als Verein Mitglied der ANU Nagold. Diese beschäftigt sich aktuell sehr intensiv mit dem Thema. Zudem verweisen die Naturfreunde darauf, dass die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege und Umweltschutz auch in der Vereinssatzung verwurzelt seien.

Hinzu kommt, dass die Naturfreunde sich als Besitzer des Naturfreundehauses auch als direkt Betroffene sehen. Das Naturfreundehaus liege direkt in der "Einflugschneise/Hauptflugroute" des Absprunggeländes. "120 Tage im Jahr wird es dann mit der Ruhe um unser Haus vorbei sein", schreibt der Verein. Weiter heißt es: "Hubschrauber und Transportflugzeuge jeglicher Art der Bundeswehr und amerikanische Streitkräfte werden über dem Lemberg kreisen. Lärm und Ausstoß von Schadstoffen wird die Umwelt in diesem Bereich stark beeinträchtigen." Deshalb sei auch zu befürchten, dass Gäste im Naturfreundehaus gestört werden und ausbleiben könnten.