1 Die Nagolder "Olli"-Fans. Fotos: Buckenmaier Foto: Schwarzwälder Bote

Seminarturnhalle : "Olli" ist ein Großmeister der leichten Kost

Nagold. Oliver Gimber ist mit seinen 58 Lenzen in den besten Jahren. Er geht einem ehrbaren Handwerk nach, hat Burnout und Scheidung hinter sich und erzählt gern und viel vom Besuch beim Urologen. Und er hat Witze in petto, die man gemeinhin nur in spätabendlichen Männerrunden nach dem vierten Bier zum Besten gibt. Also kurzum ein Mann wie du und ich.

Aber Oliver Gimber ist nicht nur ein x-beliebiger Witzeerzähler – er ist der von Fans und Journaille gekürte "Witzepapst". Er ist "Olli". Und "Olli" füllt mittlerweile mit seiner besonderen Erzählkunst ganze Stadien.

In Nagold tat sich die Kultfigur nicht nur, was die Resonanz betrifft, etwas schwerer. Gut 100 Gäste kamen in den Hof der Alten Seminarturnhalle, um einfach mal wieder das zu tun, was man in diesen Zeiten viel zu selten macht: herzhaft lachen. Eingebettet in sein mehr als zweistündiges Feuerwerk aus Scherzen und Sottisen erzählte er freimütig, wie aus einem in den Burnout getriebenen Pforzheimer Malermeister diese Kultfigur Olli entstand, dessen weltumspannende Fangemeinde ihn täglich mit Hunderten von neuen Witzen füttert. Gut 1000 davon hat Olli auf Lager – und zieht bei seinem Gastspiel alle Register, auch die ganz unten. Er findet Nagold "mega".

Das Publikum goutiert den mitunter doch ziemlich kernigen Jokus mal mehr, mal weniger. Auch zum Zugabe-Ruf muss es vom Protagonisten eher aufgefordert werden. Aber am Ende hatten alle ihren Heidenspaß.

Drei Witze sollten bei jedem Gast in Erinnerung bleiben, gab Olli gleich zu Beginn als Losung aus. Das funktioniert nicht bei jedem. Aber wenn mir irgendwann auf einem Schiff mal ein "Deckoffizier" begegnen sollte, werden mir unweigerlich vor Lachen die Tränen kommen.