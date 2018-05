Nagold Einer der besten Kammerchöre tritt auf

So kommt am Samstag, 2. Juni, ab 20 Uhr der Kammerchor Saarbrücken, einer der besten Kammerchöre Deutschlands, in die Nagolder Stadtkirche und präsentiert unter der Leitung seines Gründers Georg Grün sein aktuelles Programm "Salve me" (Errette mich). Die thematische Klammer bilden dabei Werke, die sich um das Thema "Sehnsucht nach Erlösung und Frieden" drehen.

Vom prachtvoll-unaufgeregten Strömen der Renaissance einer Motette von Jacobus de Kerle über die besondere Klanglichkeit eines Francis Poulenc bis zu zeitgenössichen Kompositionen des Japaners Ko Matshushita spannt sich der Bogen. Clytus Gottwalds kongeniale Bearbeitung des berühmtes Adagiettos aus Mahlers 5. Symphonie bietet dem auch international renommierten Ensemble dabei ebenso Gelegenheit, seinen charakteristischen dichten und differenzierten Klang zu entfalten wie Arnold Schönbergs spätromantische Tondichtung "Friede auf Erden", einem Werk, das jeder Chorsänger mindestens einmal im Leben gehört haben sollte.

Zwischen dem Chor und dem Saarländischen Rundfunk besteht eine feste Zusammenarbeit auf der Konzert- und Produktionsebene. So war das Ensemble bislang ständiger Gast beim Festival Musik im 20. Jahrhundert, wirkte bei Euro Radio-Konzerten mit und hat zahlreiche CDs in Zusammenarbeit mit dem SR veröffentlicht. Die Konzerte des Chores werden regelmäßig mitgeschnitten und vom SR gesendet.

Wiederholte Einladungen erhielt der Chor im Inland bislang unter anderem zu den Internationalen Bachtagen Würzburg, den Frankfurter Domkonzerten, der Europäischen Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd, dem Europäischen Musikfest Stuttgart, den Thüringer Bachtagen, dem Festival Musica Sacra in Marktoberdorf oder der EXPO 2000 – in Europa unter anderem beim Festival "Ars Musica" (Brüssel), beim Niederländischen Rundfunk (Amsterdam), in Frankreich beim Festival "Voix de Fête" (Rouen), in Italien unter anderem mehrfach bei den Festivals "Fondazione Voci d’Europa" und "Concordia Vocis" Sardinien, beim Festival "Musica Sacra" in Bozen und Meran, in der Schweiz im "Künstlerhaus Boswil". Bereits zweimal (1995 und 1998) arbeitete das Ensemble mit dem Dirigenten Frieder Bernius im Rahmen eigener Meisterkurse für Dirigenten zusammen.

Erfolge bei Wettbewerben

1997 erhielten Ensemble und Dirigent den Kunstförderpreis des Saarlandes. Seit seinem Bestehen gewann der Kammerchor Saarbrücken auf internationalen Chorwettbewerben zahlreiche erste und zweite Preise, beispielsweise bei den Internationalen Chorwettbewerben in Riva del Garda 1992, Budapest 1993, Maasmechelen 1993, Spittal 1994, Marktoberdorf 1995, Arezzo 1996. 1998 gewann der KammerChor Saar­brücken den fünften Deutschen Chorwettbewerb in Regensburg in der Königsklasse, der "offenen Kategorie". Im November 2002 gewann das Ensemble den Internationalen Chorwettbewerb in Tolosa in allen Sparten und somit auch den Großpreis. 2003 siegte der Chor bei der ersten und zweiten Runde des EBU Wettbewerbs "Let the people sing", dessen Finalkonzert aus der Queen Elizabeth Hall in London live in viele Länder der Welt übertragen wurde. 2013 gewann der Chor den Internationalen Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf.

Im Januar 2007 wurde die Welt-Ersteinspielung von J.M. Haydns Requiem in B mit dem Midem Classical Award 2007 in Cannes ausgezeichnet. Die Konzerte in Nagold/Konstanz stellen eine wichtige Etappe auf dem Weg zum 50. Internationalen Chorwettbewerb im baskischen Tolosa dar, wohin der Kammerchor Saarbrücken im Herbst diesen Jahres eingeladen ist.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.

Weitere Informationen: www.kammerchor-saarbruecken.de