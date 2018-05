Nagold Eine Turbo-Power-Quassel-Orgie

Nagold. Marketing als Spiel mit den Gefühlen und der unterbewusste Zwang zum Kaufen von Dingen, die nicht besser sind, sondern nur neuer, beherrschten das Programm von Philipp Weber. Der Biochemiker und Kabarettist gestaltete den Abend unter dem an einen Weltduft erinnernden Namen "Weber N°5: Ich liebe ihn!".

In rasendem Tempo, das dem Publikum in der Seminarturnhalle so gut wie keine Zeit zum Lachen und Applaudieren ließ, manövrierte sich der aus dem Oldenwälder Städtchen Amorbach stammende Mittvierziger durch sein drittes Schelmenstück, das als "feuriger Schutzwall gegen jegliche Versuche der Manipulation" überschrieben ist.

Odyssee durch die vertrackte Welt der Werbung