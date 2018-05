Nagold Eine Reise in die Vergangenheit

Das Team des Naturfreundehauses wird rund um den Markt für das leibliche Wohl sorgen, indem allerlei Speis und Trank angeboten werden.

Auch im historischen Lagerleben heißt es für die Besucher entdecken und erleben. Auf der Wiese hinter dem Naturfreundehaus werden Ritter, Edelleute, Kelten und Wikinger ihr Lager aufschlagen und zeigen, wie diese Menschen früher gelebt haben. Dabei haben die Lagernden den Anspruch an sich selbst, ihre Darstellungen so authentisch wie möglich zu gestalten. Diese Mischung der historischen Epochen ist vom Veranstaltungsteam so gewollt. Denn gerade diese Vielfalt zeichnet den Mittelalter- und Handwerkermarkt aus. An beiden Tagen wird in den Lagern verschiedenes Handwerk dargeboten. Unterhaltend werden sich einzelne Lagergruppen mit einfügen, ihren Schwertkampf vorführen und keltische Ausrüstung und Kleidung erklären. Auch kann man sich im Bogenschießen messen.

Der Eintritt zum Markt- und Lagergelände ist frei. Kostenlose Parkplätze gibt es am Berufsschulzentrum Nagold, von wo aus auch ein Shuttleverkehr zum Markt eingerichtet ist. Eine Fahrt kostet pro Person einen Euro. Der Fußweg ist ausgeschildert. Wichtig: Es bestehen keine Parkmöglichkeiten am Naturfreundehaus.