Nagold "Eine der friedlichsten Partys in Nagold"

"Wir sind echt superstolz auf die Butterfly-Partys in Vollmaringen", erklärte Ortsvorsteher Daniel Steinrode. Auch er war überzeugt: "Das ist eine der friedlichsten Partys in Nagold."

Vor allem in den siebziger und Anfang der achtziger Jahre hatte die Vollmaringer Diskothek "Butterfly" so etwas wie einen Kultstatus in der Region genossen. Kein Wunder, dass etliche der damaligen Diskobesucher immer noch gerne an diese Zeit erinnern und jetzt nach Vollmaringen kamen, um alte Bekannte zu treffen. Allerdings hat sich die Butterfly-Party in den letzten Jahren ebenfalls zu einer beliebten Tanzveranstaltung in der Region entwickelt.