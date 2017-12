Nagold Eine Aufführung voller Fantasie

Für die Story hatten sich die jungen Schauspieler mit bunten selbst geschneiderten Kostümen und kleinen Hörnern in hübsche Geißlein verwandelt und agierten sehr selbstbewusst und äußerst fröhlich, dabei kämpften sie – ohne Mikrofone ausgestattet – bisweilen gegen die Lautstärke im Saal an.

Dass die Geschichte gut ausging, ist bei Märchen immer so. Auch bei der Nagolder Aufführung, bei der die Tanzlehrerin Olessja Veojelin unterstützend mitgewirkt hat und Fabian Kartun für die Technik verantwortlich war.

Ein Riesengelächter ging durch die gut besuchten Sitzreihen im Kubus, als die Geißlein sich am Brunnen waschen mussten und "Popo waschen" von ihrer Mutter verlangt wurde.

Alle Akteure zeigten ihr schauspielerisches Können und spielten das Märchen voller Begeisterung. Der böse Wolf stirbt am Ende, nachdem die sechs Geißlein befreit waren und er mit einem Bauch voller Steine am Brunnen trinken will und dabei hineinfällt. Den Zuschauern gefiel das sehr gut und sie sparten am glücklichen Ende der Aufführung nicht mit Applaus.