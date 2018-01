Nagold Einbruch in Tankstelle: Zeugen gesucht

Die Einbrecher drangen zwischen 0.30 Uhr und 7.45 Uhr in das Tankstellengebäude der Firma MTB in der Calwer Straße ein, indem sie den Schließzylinder an der Eingangstüre knackten und so in den Verkaufsraum gelangten. Dort räumten sie Zigaretten im Wert von 8500 Euro ab und flüchteten anschließend vermutlich mit einem Fahrzeug.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die Hinweise geben können, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen. Die Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452/93050 zu melden.