Nagold Ein zunehmend kritischer Blick in die Zukunft

Vor diesem Hintergrund, so formulierte es Vorstandssprecher Jörg Stahl, sei die weitere Entwicklung "mit großen Unsicherheiten" belastet, was auch unter anderem "von der Dauer der Pandemie" abhängig sei. Auch deshalb stelle sich sein Vorstand "auf zunehmend steigende Risikokosten im Jahr 2021" ein. Insgesamt stieg das Volumen bei den gewährten Firmenkrediten im Jahresvergleich noch um drei Prozent oder 20 Millionen Euro auf 687 Millionen Euro an, wie ergänzend der für das Firmenkunden-Geschäft zuständige Vorstand Ralf Gottschalk erläuterte. Dabei wurden rund 170 Millionen Euro an Firmenkrediten neu zugesagt. Der Anteil an Krediten aus Corona-Hilfsprogrammen beträgt davon nur rund 13 Prozent – was die hohe Finanzstabilität der hiesigen Wirtschaft unterstreiche. Der überwiegende Teil seien klassische Finanzierungen und Investitionskredite.

Womit neben der Finanzierung der mittelständischen Wirtschaft, vor allem auch der regionale Wohnungsbau zunehmende Bedeutung für das Geschäftsmodell der Voba HNR erhalte. Auch Corona haben den "Trend zur eigenen Immobilie" nicht stoppen können, im Gegenteil: Die Nachfrage nach Baukrediten sei auch im Jahr 2020 ungebrochen hoch gewesen. Mit rund 215 Millionen Euro an neuen privaten Darlehen zur Baufinanzierung konnte ein ähnlich hoher Wert erreicht werden wie im Rekordjahr 2019. Zusätzlich wurden rund 37 Millionen Euro an Krediten in den Verbund (also an andere Genossenschaftsbanken) vermittelt.