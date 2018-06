Nagold. 42 Kilometer in etwa zehn Stunden: Am Samstag, 7. Juli, treffen sich Wanderer zu einer 42 Kilometer langen Rundwanderung am SWV Wanderheim im Nagolder Stadtpark Kleb. Gewandert wird in Gruppen mit maximal 20 Teilnehmern. Start ist um 7 Uhr. Der Streckenverlauf: Galgenberg-Eisberg-Kühlenberg-Wildberg, Schlossruine, Lützenschlucht, Effringen, Rotfelden, Ebhausen, Mindersbacher Tal, Rohrdorf, Hohen-nagold. Endstation ist wieder der Stadtpark Kleb. Jeder Teilnehmer muss eine Strecke von 42 Kilometern und 800 Höhenmetern in etwa zehn Stunden wandern mit zwei jeweils 20-minütigen Pausen. Jeder Teilnehmer sollte mit ausreichend Verpflegung im Rucksack wandern. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen bis 5. Juli bei Martin Kabel unter Telefon 0151/58 62 80 99.