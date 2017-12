Nagold Ein Sonderlob aus Stuttgart

Nagold. Die für den Bereich zuständige, leitende Ministerialrätin im baden-württembergischen Staatsministerium, Simone Höckele-Häfner war eigens aus Stuttgart zur Hauptversammlung der Helfenden Hände angereist. Fast schon als traditionell bezeichnen kann man die Anwesenheit des Abgeordneten Hans-Joachim Fuchtel, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, zugleich aber auch Gründungsmitglied des Vereins vor 15 Jahren.

Günter Seibold, im Zivilberuf Diplom-Bauingenieur bei der Firma Fischer in Tumlingen, hob die solide Kooperation mit den Partnern in beiden Einsatzbereichen hervor und betonte: "Die uns gespendeten medizinischen Geräte und Sachmittel kommen wirklich an."

Seibold berichtete anhand einer Bildpräsentation über den Arbeitseinsatz in Burundi im September/Oktober 2017. Die Delegation bestand insgesamt aus neun Personen unterschiedlichster Berufe. Der Leiter des Kinderheims in Nyabiraba/Burundi, Pater Leopold, war sehr erfreut, dass endlich nach einer sicherheitstechnisch bedingten Pause von zweieinhalb Jahren wieder Unterstützung aus Europa kam. Das Ofenbauerteam um Ernst Schleh aus Baiersbronn hat einen großen professionellen Ofen gebaut, der gleichzeitig einen Wassertank beheizt. Nun müssen die Pflegemütter nicht mehr aus Löchern in der Erde im Qualm das Essen kochen.