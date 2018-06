Nagold Ein Schulfest der kreativen Art

Nagold-Iselshausen. Schulleiter Wolfgang Straub betonte bereits in seiner Begrüßung zur Theateraufführung in der Turnhalle die Weiterentwicklung der Schulkinder, die an der Theater AG teilnehmen und seit Februar ein neues Stück einstudiert haben, für das Özlem Öner verantwortlich zeichnet. Öner besucht neben ihrer engagierten Arbeit voller Herzblut mit der AG an der Grundschule Iselshausen die internationale Schauspielschule in Stuttgart, war bereits Leiterin einer Theatergruppe und hat signalisiert, dass sie auch im kommenden Schuljahr die Theatergruppe weiterführen möchte.

Vorstellung widmet sich dem Schüler-Alltag

Für Straub ist es erstaunlich, zu welcher Leistung die Schulkinder fähig sind, wie schnell sie in ihre Rollen schlüpfen und die Texte lernen, dabei Rücksicht aufeinander nehmen und sich in Geduld üben. Die Theater AG trägt zu einer Stärkung der Persönlichkeit der Kinder bei. Und davon konnte man sich in der rund 45-minütigen Aufführung überzeugen.