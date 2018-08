Nagold Ein riesiger Feuerball – dann bricht das Chaos aus

"Da war alles voller Leute. Wenn da einer einen Platz frei gemacht hat, haben die direkt nachgedrückt." Die Amerikaner hatten zu ihrem Tag der offenen Tür groß aufgefahren: es gab Burger und Eiscreme. "Alles sehr günstig", so Rentschler.

Am Nachmittag während der Flugschau der berühmten Kunstflugstaffel "Frecce Tricolori" wollte Rentschlers Lebensgefährte die kleine Gruppe mit Eis versorgen. "Er wollte sich am Eisstand anstellen gehen und ich sollte ihm so lange den Platz frei halten." Doch dazu habe sie sich nicht in der Lage gefühlt. Zu groß waren die Menschenmassen um sie herum. "Ich hab gesagt, ›nein, lass uns später zusammen rüber gehen‹ und in dem Moment geht der Eiswagen in Flammen auf." An einen riesigen Feuerball am Waldrand kann sich Rentschler noch erinnern. "Dann ist alles gerannt. Ein Mann rief die ganze Zeit: ›Tanja, Tanja!‹, das geht mir bis heute nicht aus dem Kopf." Die Familie hatte Glück: "Uns ist nichts passiert, die Bekannte hat lediglich einen Splitter in den Arm bekommen", so die heute 80-Jährige. In Windeseile packten die Nagolder ihre Sachen zusammen und machten sich auf in Richtung Ausgang. "Da kamen uns schon Lastwagen entgegen. Die Amerikaner haben die Leute da wie Säcke drauf geworfen. Und die haben geschrien vor Schmerzen. Das war einfach furchtbar"

Endlich am Auto angekommen, "gab es fast kein Durchkommen." Alle, die noch konnten, wollten nur noch weg.

Freude und Wut waren riesig

"Wir sind dann in einem Restaurant eingekehrt und haben nicht zu Hause angerufen. wir hatten nicht gedacht, dass sich die Nachricht so schnell verbreitet." Zuhause in Nagold warteten die beiden älteren Kinder und machten sich große Sorgen. In den Nachrichten war zunächst von 30 Toten und hunderten Verletzten die Rede. Heute geht man von 70 Toten und etwa 1000 Verletzten aus. "Als wir dann zuhause angekommen sind, war die Freude, aber auch die Wut riesig", erinnert sich Rentschler.

"Ein paar Tage lang waren wir ganz fertig." Immer wieder sieht Rentschler in der Zeit nach dem Unglück den riesigen Feuerball vor ihrem inneren Auge. Wieder und wieder spielt sie in Gedanken die Situation durch: "Bruno hat mir hinterher noch oft gedankt, dass ich ihn nicht hab gehen lassen." Seine Flugbegeisterung hat Rentschlers Lebensgefährte dann auf Modellflugzeuge übertragen. "Flugshows gab es dann ja aber auch keine mehr, die wurden ja verboten."