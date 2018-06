Nagold. Mehrere besorgte Bürger kamen am Mittwochmorgen zum Polizeirevier Nagold und teilten dort mit, dass sie am Ufer der Waldach, beim Meisterweg ein Krokodil gesehen hätten, das dort regungslos liegen würde. Die ausgerückte Streife konnte das Krokodil am Ufer gegenüber dem Parkhaus ausmachen. Bei näherer Betrachtung entpuppte sich das vermeintlich gefährliche Wildtier aber als täuschend echt aussehendes, etwa 2,50 Meter langes Stofftier. Die Polizisten konnten Entwarnung geben. Von Mitarbeitern des Bauhofs wurde das Stoffkrokodil fachmännisch entsorgt.