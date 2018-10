Nagold Ein "Hidden Champion" der Malerei

Hochachtung und echte Liebe wird sichtbar

G.D. – in Analogie zum O.D. als Kürzel und Koseform für den Vater – zeigt die Bilderflut, der er versucht Herr zu werden in seinem Haus. Dabei sind die schönsten Stücke, wie er erzählt, im Moment gar nicht hier, sondern längt zur Retrospektive zum runden Geburtstags des Vaters ins Steinhaus nach Nagold geliefert. Aber die Lücken an den Wänden sind mit vielen weiteren Werken von O.D. gefüllt. In Schränken, Magazinen, Regalen, endlos vielen Arbeitsmappen und Schubladen schlummern Unmengen weiterer Gemälde, Skizzen, Notizen, Experimente. "Ich habe erst nach seinem Tod verstanden, wie viel mein Vater Zeit seines Lebens gearbeitet hat." Ehrliche Anerkennung, Hochachtung, tiefer Respekt – aber auch echte Liebe zum Vater – wird da sichtbar.

Dem Sohn ist das bereits zuviel Emotion in der Deutung. Im Hause Dünkelsbühler herrschte ein strenger, nüchterner Ton. Permanente Pädagogik zur Reifung der Kinder. In der Nagolder Wohnung an der Lange Straße: Ein Bild von Paul Cézanne – ein Druck – im Wohnzimmer an der Wand – damit der Nachwuchs mit dessen genialen Proportions-Konzeptionen aufwachsen konnte. Aber wer O.D.s eigene Bilder (heute) betrachtet, mag an das Diktat der puren Nüchternheit beim Meister nicht glauben. Ja, schon – immer der goldene Schnitt, das geometrische Ideal der perfekten Dimensionen in Dünkelsbühlers Bildern. Aber er selbst sagte einst bei einem Vortrag, dass das Motiv des Künstlers auch den Eros braucht, die Sinnlichkeit in der Welt. Und neben der Objektivität, der "ordnenden Vernunft" (der Geometrie), auch die Subjektivität des Künstlers.

Otto Dünkelsbühler ist insofern ein "ewiger" Künstler. Der Kunstbetrieb rechnet ihn der "verlorenen Generation" zu, weil zwischen zwei Weltkriegen, Arbeitsverboten (mit denen O.D. wegen seiner nicht-arischen Abstammung in der NS-Zeit belegt war) und der "Moderne" in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kein oder kaum Platz war für seine Art zu malen. Aber wirklich "verloren" war die Kunst Dünkelsbühlers nie. Eher aus der Zeit gefallen. Das begreift, wer mit dessen Sohn Gaspard an einem Abend und einen Vormittag lang die Werke O.D.s wie in einem Bilderrausch nacheinander und nebeneinander, chaotisch, und doch wieder sortiert, immer wieder auch im Spannungsfeld mit seinen überbordenden Notizen-Tableaus, entdecken darf. Ein ganz Großer. Ein "Hidden Champion" der Malerei. Ein Meister seines Fachs. Viel, viel mehr als ein gefälliger Landschafts- oder gar Heimatmaler seiner schwäbischen Umgebung.

Wahrlich außergewöhnliche Akte

Otto Dünkelsbühler war Weltbürger, zumindest weltgewandt. Wahrer Europäer. Er bereiste Rom, in seinem dortigen Atelier entstanden wahrlich außergewöhnliche Akte. Höchste Kunst auf Weltklasse-Niveau. Er bereiste Frankreich, traf Picasso. Immer dem schönsten Licht hinterher. Im Spätwerk, als sich O.D. vom allgemeinen Kunstbetrieb zurückzog und keine Ausstellungen mehr machte, weil die Kritik ihn nicht mochte (und nicht verstand), wurde seine Landschaften immer lebensfroher. Farbiger. Bunter. Moderner, eigentlich "ewiger" – auf eine große Art und Weise: Cézanne trifft Monet – vom einen die kongeniale Komposition des Motivs, vom anderen die facettenreiche Palette. Dünkelsbühler – und als sein "Anwalt" heute auch Sohn Gaspard – verwehren sich solcher Zuordnungen. Zurecht. Denn es ist etwas ur-eigenes, was O.D. da schuf. Aber wie soll man sonst in Worte fassen, was eigentlich unfassbare Bilder mit ihrem eigenen Leben zeigen?

Was bleibt – von dieser Entdeckungsreise: da schlummern unglaubliche Bilderschätze von Otto Dünkelsbühler in den Archiven, den Kabinetten und Schränken; nicht nur bei Gaspard Dünkelsbühler. Bilder voller Geschichten. Nicht zuletzt vom Künstler Otto Dünkelsbühler selbst, der einst nach Nagold kam, um hier in Sicherheit leben zu können. Von wo er ab da auszog, seine wahre Kunst zu finden. Auch eine Entdeckungsreise, die in seinen Bilder, seinen Motiven, seinen "Arcanas" genannten "geheimen" Bildern steckt. Womit O.D. auf einmal hoch aktuell ist: "Schutz vor Verfolgung" ist ein beherrschendes Thema der Gegenwart. Die Auseinandersetzung "ewiger Werte", wie sie der Polyhistor, der Universalgelehrte, Dünkelsbühler noch lebte, mit der Moderne und dem Modernen; und wie man darin mit "Haltung" besteht. Vor sich, vor der ganzen Welt. Da sind noch wirklich "große Entdeckungen" möglich.

Die Ausstellung "Maler in Zeiten des Umbruchs – Retospektive zum 120. Geburtstag von Otto Dünkelsbühler (1898 - 1977)" ist vom 14. Oktober bis zum 25. November im Nagolder Museum Steinhaus zu sehen. Die Vernissage, zu der auch Gaspard Dünkelsbühler anreisen wird, findet am Sonntag, 14. Oktober, ab 11 Uhr im Kubus statt.