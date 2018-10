Nagold Ein Herz für Nagold und seine Gäste

Neu ist außerdem die Ausweitung des Urschelherbstes auf die gesamte Burgstraße und den Gerichtsplatz. "Dort wird das Atelier ›Kunscht‹ gemeinsam mit der Jugendkunstschule Kunst zum Zuschauen und Mitmachen anbieten", so Bierig. Und wie schon beim Nagolder Mittsommer und Nagolder Frühling werden die Beschicker des Wochenmarktes am Samstag wieder bis 18 Uhr in der Turm- und Hirschstraße anzutreffen bleiben. Auch für Kinder wird es mit Bungee-Trampolin, Folienluftballons, Kinderschminken und Karussell wieder Programm geben.

"Besucher können zusätzlich zu den Parkhäusern und Tiefgaragen am Berufsschulzentrum, dem Teufel-Areal, dem Häfele-Mitarbeiter-Parkplatz und in der Calwer Straße parken", so Bierig. Die Bahnhofstraße ist im Bereich Gerichtsplatz gesperrt, das Traubezentrum ist aber über die Hohe Straße erreichbar.

An beiden Tagen

Kunsthandwerkermarkt bis 18 Uhr, Antik- und Trödelmarkt auf dem OHG-Pausenhof, Fahrzeugpräsentation Autohaus Wackenhut auf dem Vorstadtplatz, Kunst live auf dem Gerichtsplatz mit Atelier "Kunscht" und Jugendkunstschule, Bewirtung und Jugend-Infostand der Stadtkapelle in der Waldachstraße, Urschel-Sage mit Judith Bruckner jeweils um 14 und 16 Uhr im Nagolder Rathaus-Foyer.

Samstag

Informationsfahrzeug des LKA Baden-Württemberg auf dem Gerichtsplatz, Emminger Trachtenkapelle ab 14 Uhr auf dem Gerichtsplatz, Wochenmarkt bis 18 Uhr in der Turm- und Hirschstraße.

Sonntag

Verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr, Bauernmarkt in der Turmstraße von 11 bis 18 Uhr, Urschelstiftung bewirtet am Alten Turm, Livemusik mit den Hillybilly Heroes an wechselnden Orten in der Stadt, der Fred X-Band ab 13 Uhr im Hennenhof, dem Lena Molfa Music College ab 14 Uhr am Gerichtsplatz und Promenadenkonzert der Trachtenkapelle Gündringen ab 15 Uhr am Urschelbrunnen beim Rathaus.