Nagold E-Mobilität – ist die Zeit jetzt reif dafür?

Elena Aleksandrova studierte Chemie an der Universität Stuttgart. Dann wechselte sie an die Universität Ulm und promovierte dort am Institut für physikalische Chemie. Zu Beginn ihres Berufslebens befasste sie sich vornehmlich mit der Grundsatzentwicklung von Fahrzeug-Hochvoltbatterien. Ihr Weg führte sie über Japan (Firma Honda) schließlich zu Daimler nach Sindelfingen. Dort arbeitet sie heute als Projektleiterin für Plug-In-Hybride der C- und E-Klasse.

Die Veranstalter laden zu einem sicherlich sehr informativen Abend ein, an dem aber auch viel Raum für Fragen und Antworten gegeben sein soll.

Veranstalter ist die Evangelische Kirche, Katholische Kirche und Evangelisch-methodistische Kirche Nagold. Nähere Infos erteilt Gemeindediakon Bernd Schmelzle, Telefon 07452/841017, E-Mail schmelzle@evang-kirche-nagold.de.