Nagold "Du bist die Wärme der Gesellschaft"

Zumal sich Monika Wehrstein neben ihrer Hospiz-Arbeit seit vielen Jahren auch in der Kommunalpolitik (als Ortschafts-, Stadt- und Kreisrätin), dem Kirchengemeinderat und verschiedenen weiteren Vereinen und Verbänden (etwa beim Aufbau des Demenz-Gesprächskreises des VHS) engagiere. "Man fragt sich: hat sie mehr als 24 Stunden am Tag zur Verfügung?" Und mit einem heiteren Augenzwinkern: "Kann ihr Mann kochen?"

Als weitere Festredner reihten sich neben Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann der Stellvertreter von Monika Wehrstein im IGSL-Vorstand, Udo Tessmer, die Schirmherrin der Ambulanten Hospiz-Gruppe Nagold, Hilde Benz, sowie die Bundestagsabgeordneten Hans-Joachim Fuchtel und Saskia Esken sowie der Landtagsabgeordnete Thomas Blenke in die Reihe der Gratulanten ein.

Wobei Letzterer als Nicht-Nagolder es vielleicht am besten auf den Punkt brachte, vor welchen Hintergrund sich die Lebensleistung von Monika Wehrstein mit ihrem eindrucksvolles Wirken entfalten konnte: "Es ist eigentlich kein Wunder, dass so ein Mensch ausgerechnet in Nagold lebt", denn – an Oberbürgermeister Großmann gewandt – "Nagold ist ja eigentlich die Hauptstadt des Gemeinsinns!" Und Monika Wehrstein das herausragende "Aushängeschild" dieses Gemeinsinns. Wobei Blenke Anlass und Gelegenheit auch zu einem sehr persönlichen Statement nutzte: Seit im vergangenem Jahr "mein Schwiegervater in einem Hospiz" sein Leben habe beschließen dürfen, sei ihm, Blenke, erst "hautnah bewusst, was für eine hervorragende Arbeit" dort und im Hospiz-Wesen allgemein geleistet werde. "Monika, du bist die Wärme der Gesellschaft."

Mit Standing-Ovations im vollbesetzten Kubus wurde schließlich die Geehrte gefeiert, die in ihren Dankesworten von einer "Freude und einem Privileg" sprach, im Ehrenamt arbeiten zu dürfen. Wobei für sie die Arbeit in der Kommunalpolitik "ein Ausgleich" zu den Herausforderungen im Hospiz-Wesen sei. "Verantwortung übernehmen, Gestalten" – es sei ja so, dass man die wichtigsten Dinge im Leben nicht mit Geld kaufen könne: "Familie, Liebe – und eben das Ehrenamt."