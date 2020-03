Nagold Dritte Auflage der Eisbahn schon beschlossen

Noch ein bisschen Lob von den Räten für "ihre" Eisbahn – zum Beispiel von CDU-Fraktionssprecher Wolfgang Schäfer: "Die Eisbahn entwickelt sich zu einem nicht mehr wegzudenkenden Alleinstellungsmerkmal für Nagold." Und das für "nur 60.000 Euro Zuschuss". Da gebiete es sich von allein, das Projekt auch im dritten Jahr – im kommenden Winter – fortzusetzen. Dann übrigens noch einmal vier Tage länger als beim letzten Mal wegen der dann verlängerten Weihnachtsferien (bis 10. Januar 2021). Auch die FDP mit Jürgen Gutekunst sieht, "dass wir die Eisbahn brauchen" – wegen der zunehmenden Resonanz, gerade auch des kulturellen Rahmenprogramms zur Eisbahn. Ein steter Publikumsmagnet sei das, der wie ein kleiner, ständiger Weihnachtsmarkt die Nagolder durch die Weihnachtszeit trage.

Stadt hat für die Zukunft "noch reichlich Ideen" in petto

Vom SPD-Fraktions-Chef Daniel Steinrode kam – neben ebenfalls viel Zustimmung zur Eisbahn – die wiederholte Anregung an den Eisbahn-Betreiber, doch bitte vor dem Abend-Geschäft die Eisbahn noch einmal ordentlich zu präparieren. Denn bei ihm würden sich immer wieder viele Nagolder beschweren, die erst nach Feierabend die Eisbahn besuchen könnten – und dann regelmäßig nur eine "Buckelpiste" auf dem Eis vorfinden würden.

Man werde das für die nächste Eisbahn-Saison noch einmal mit dem Betreiber (der Karo-Events aus Freiburg) besprechen, versprach der OB. Der zudem andeutete, dass man "noch reichlich Ideen" in petto habe, um die Attraktivität der Eisbahn und des üppigen "Drumherum" mit täglichen Konzerten und viel Kulinarik noch einmal zu steigern.

Rein von den Finanzen her wurden im zweiten Betriebs-jahr jedoch nicht alle Erwartungen mit der Eisbahn erfüllt, wie man sie ursprünglich geplant hatte. Der Umsatz blieb mit knapp über 186.000 Euro über 20.000 Euro unter der Prognose, aber auch die Kosten blieben mit etwas über 163.000 Euro gut 18.500 Euro unter Plan – so dass sich der prognostizierte Ertrag (Gewinn) für den Betreib um gut 1500 Euro auf etwas über 23.000 Euro reduzierte. Insgesamt hatte man diesmal 8500 zahlende Besucher, 1000 Gäste kamen über ausgegebene Gutscheine. Und auch etwa 1000 Schülerinnen und Schüler besuchten die Eisbahn ebenfalls.

Für die kommende Saison gehen Stadt und der Betreiber von ganz ähnlichen Zahlen für den Betrieb der Eisbahn aus, wobei der Zuschuss der Stadt (genau: 59.500 Euro brutto zuzüglich etwa 5000 Euro an Bauhofleistungen) unverändert bleiben wird. Eine letzte kritische Nachfrage der Grünen-Fraktion, von Stadtrat Johannes Brenner, ob es eventuelle Beschwerden von Anwohnern über den Betrieb der Eisbahn gegeben habe, konnte Bürgermeister Hagen Breitling beantworten: Genau eine einzige Rückmeldung hätte es gegeben – am ersten Tag des Betriebs. Und die hätte angeblich vom ihm zugesagte "Gratis-Runden" betroffen, ergänzte Oberbürgermeister Jürgen Großmann – was man aber schnell und unbürokratisch vor Ort habe klären können.