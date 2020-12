Nagold Drei weitere Coronatote im Kreis

Bei der Verteilung der neuen Fälle kann kein größerer Ausreißer ausgemacht werden. Mit sieben Neuinfektionen hat Calw die meisten, es folgen sechs in Bad Wildbad und jeweils fünf in Dobel und in Neubulach. Die meisten aktiven Infektionen gibt es in Calw (146), Altensteig (70), Nagold (59) und Bad Liebenzell (52).

Die Bürgerinfohotline im Landratsamt Calw, an die man sich bei Fragen zum Coronavirus unter der Rufnummer 07051/160-160 wenden kann, ist bis einschließlich 23. Dezember zwischen 8 und 16 Uhr sowie vom 28. bis einschließlich 30. Dezember zwischen 9 und 12 Uhr erreichbar. Ab 4. Januar 2021 gelten wieder die üblichen Hotline-Zeiten: montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr. Am 6. Januar 2021 ist die Bürgerinfohotline nicht besetzt.

Personen, die bei sich eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus vermuten, sollen auch in Zukunft nicht direkt in ein Krankenhaus oder eine Arztpraxis gehen, sondern unbedingt ihren Hausarzt anrufen. Weitere Informationen zum Thema Coronavirus sind im Internet auf der Website des Landkreises Calw unter www.kreis-calw.de/corona.