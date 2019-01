Nagold Drei ist des Guten doch zuviel

Kallfass, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater von Beruf, hat sich seit seiner Wahl ins Kreisparlament vor 15 Jahren vor allem als Fachmann im Klinikbereich profiliert, bekleidet das Amt des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden der Kreiskliniken und sitzt auch im Aufsichtsgremium der Klinik-Holding.

Für Klaus Drissner (60), der in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur in der Stadtpolitik, sondern auch im Gewerbe- und Cityverein Verantwortung in Spitzenpositionen übernommen hatte, ist dagegen endgültig Schluss als Bürgervertreter. Der passionierte Ornithologe will sich in Zukunft mehr seinem Hobby widmen können.

"Evolution statt Revolution"