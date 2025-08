Schwarzwälder-Bote 27.06.2017 - 19:41 Uhr , aktualisiert am 06.08.2025 - 08:53 Uhr

Abiturprüfung am OHG Nagold

102 Schüler haben am OHG Nagold ihre Abiturprüfung erfolgreich abgelegt.







Das Abitur am Otto-Hahn-Gymnasium Nagold wurde jetzt mit der mündlichen Prüfung abgeschlossen. Nach der schriftlichen Prüfung in den Fächern Deutsch, Mathematik, einer Fremdsprache und einem weiteren Fach vorweg sowie der Kommunikationsprüfung in den modernen Fremdsprachen haben damit die Abiturienten ihr Ziel erreicht.