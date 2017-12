Kürzlich erhielten 23 Jugendliche aus Vollmaringen, Mötzingen, Gündringen mit Hochdorf und Schietingen, sowie aus Nagold in Vollmaringen das Sakrament der Firmung. Firmspender war Domkapitular Detlef Stäps aus Rottenburg. Er verdeutlichte den Jugendlichen in seiner Predigt, dass sie nun im kirchlichen Bereich als volljährig gelten und die Aufgabe haben, sich mit ihrem Glauben und ihren Überzeugungen in Gesellschaft und Kirche einzubringen. Foto: Lothar Hamm