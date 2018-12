Nagold Dörfliches Gemeinschaftsprojekt für ein neues Biotop

Ein wirksames Mittel gegen die galoppierende Minderung der Artenvielfalt auch in unseren Regionen ist die Renaturierung von Oasen aus Menschenhand, was Berthold mit seinem Programm "Jeder Gemeinde ihr Biotop" erfolgreich umsetzt. Neben der Suche nach Feuchtbiotopen in Wassernähe ergeben alte Streuobstwiesen und Trockenflächen ideale Möglichkeiten für dieses Vorhaben.

Im Bereich Henkelesberg am Westhang des Nagoldtales oberhalb der Bergstraße in Pfrondorf bieten sich der Stadt gehörende Bereiche bestens an, nach einer Renaturierung als Trockengebiet von verdrängten Pflanzen und Tieren wieder in Besitz genommen zu werden. Nachdem bereits der untere Teil des Gebietes durch Ausschneiden und Beweidung wieder in Offenland zurückverwandelt wurde, konnte jetzt mit dem Einverständnis der Naturschutzbehörde durch Ausräumen und Mulchen auch der obere rund 30 Ar große Bereich dieses Waldbiotops teilweise entbuscht und geöffnet werden.

Räumungsaktion am 5. Januar