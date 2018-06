Nagold Digel-Outlet-Pläne liegen auf Eis

"Was passiert, wenn die geplanten Mehrumsätze für Digel ausbleiben?"

Zuvor hatte Matthias Prüller von der "Imakomm Akademie" (Aalen) die Ergebnisse eines Gutachtens vorgestellt, das die mutmaßlichen Auswirkungen einer Digel-Erweiterung auf den Handel in der Stadt und der Region ermitteln sollte. Sein Resümee: An zwei Stellen erfüllen die Planungen nicht die Vorgaben aus den Raumordnungsverfahren des Regionalverbandes und des Regierungspräsidiums – was das genannte "Zielabweichungsverfahren" zwingend notwendig mache. Allerdings seien die effektiven Kaufkraftabflüsse aus der Nagolder Innenstadt hin zum (erweiterten) Digel-Outlet eher gering, da das (bestehende) Sortiment von Digel schon faktisch nahezu ein Alleinstellungsmerkmal in der Stadt habe. Notwendige Mehrumsätze, die das erweiterte Outlet generieren müsste, um sich zu rechnen, könnten nur aus dem weiten Umland (zum Beispiel aus dem Stuttgarter Raum) kommen, was einen Kaufkraftzufluss für Nagold insgesamt bedeuten würde.

Allerdings zweifelte zum Beispiel Stadtrat Wolfgang Schäfer genau diese Möglichkeiten für Umsatzsteigerungen "aus fernen Regionen" an. "Was passiert, wenn diese geplanten Mehrumsätze für Digel ausbleiben?" Dann könne das Unternehmen nur durch Umstrukturierungen im Sortiment – etwa in Richtung Damenoberbekleidung – die notwendigen Mehrumsätze generieren. Weshalb sich in der Diskussion im TA abzeichnete, dass man eine Zustimmung zu einer Erweiterung der Verkaufsfläche von einer Bindung des Sortiments an die bestehende Ausrichtung (allein auf Herrenoberkleidung) abhängig machen würde. Instrument dafür, so erläuterte dazu Ralf Fuhrländer, Leiter des Stadtplanungsamtes, könnte ein Städtebaulicher Vertrag mit der Digel AG sein, in dem man Sortiments-Bedingungen zwingend festschreiben könnte.

OB Großmann setzt auf direkte Gespräche mit dem Unternehmen

Allerdings wies OB Großmann seine Räte auch darauf hin, dass man solche Gespräche und Verhandlungen nur mit Digel führen könne, wenn es nach einem erfolgreichen Zielabweichungsverfahren – was nicht automatisch sicher sei – auch zu einer Bebauungsplan-Änderung in dem Sondergebiet käme, in dem sich das Outlet befände. Alternative wäre eine von Stadt und Gemeinderat nicht kontrollierbare Entwicklung, wenn Digel zum Beispiel einfach seinen aktuellen Untermietern in dem bestehenden Outlet-Gebäude den Mietvertrag kündigte und deren bisherigen Flächen einfach mitnutzen würde – ohne diesen Mietern (wie geplant) mit einem Neubau gegenüber dem bisherigen Outlet Ersatzflächen anzubieten.

Genau deshalb schlug Großmann dem TA schließlich vor, nun erst einmal in diesem Verfahren direkt mit Digel zu reden – und sich möglichst die Selbstverpflichtungen zur Sortimententwicklung vom Unternehmen direkt abzuholen, um so die Sorgen der Räte zu zerstreuen. Bis dahin ist der Start des eigentlich geplanten Zielabweichungsverfahrens erst einmal auf Eis gelegt.