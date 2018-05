Nagold Diesmal lesen sie noch ein Gedicht

Seit seiner Jugend beschäftigte sich der Diplom-Designer und Grafiker Gunnar Riemelt mit Gedichten von Heinz Erhardt, wie er in der persönlichen Vorstellung schilderte. Durch seine Mitgliedschaft im Verband Bildender Künstler der damaligen DDR und die Bekanntschaft mit dem Heidelberger Grafiker Klaus Staeck kam der gebürtige Bautzener und Wahl-Berliner 1989 in den Westen.

Nach dem Ohrenschmaus widmete sich das Publikum in der anschließenden Vernissage ebenso gerne den "sich selbst illustrierenden Gedichten" (O-Ton Riemelt), in denen der Grafiker Erhardt’sche Kurztexte im gelungenen Spiel zwischen Lettern, Formen und Farbflächen auf Acryl oder Aluminium adäquat umgesetzt hat. Da konnte man entdecken, wie Hülsenfrüchte einen "Bläh-Boy" produzieren, zwei Menschen in ganz verschiedenem Sinn zusammen fahren oder wie viele Facetten der Begriff "Anhänglichkeit" hat. Immer wieder neue spannende Details erschließen sich beim Betrachten der Typografien. Und so verweilte das Publikum noch lange in lebhaften Gesprächen. Ein höchst gelungener, runder Abend.

Bis zum 28. Mai sind die Typografien Gunnar Riemelts zu den üblichen Öffnungszeiten noch in der Kundenhalle der Sparkasse in Nagold zu bewundern.