Nagold Die schönsten Kurven Deutschlands

Nagold. Auch in der Woche nach der "Fräulein-Kurvig-Gala" am Samstag in Düsseldorf ist die 42-Jährige immer noch überwältig. "Das war ein super Erlebnis, sowas habe ich noch nicht erlebt." Bei der Finalshow setzte sich die Nagolderin gegen zwölf weitere Teilnehmerinnen durch. Insgesamt haben sich deutschlandweit 2300 Frauen auf den Titel "Fräulein Kurvig" beworben (wir berichteten).

Bevor sich die Nagolderin bei der "Fräulein-Kurvig"-Wahl dem Publikum präsentieren konnte, durchlief sie ein zweitägiges straffes Programm: Laufstegtraining, Anprobe der Kleider bei den Designern, die Probe der Show. "Da kam ich dann teilweise echt an meine Grenzen." Schließlich hatte die 42-Jährige zuvor keinerlei Modelerfahrung. Die Vorbereitung bei den Designern und das Laufstegtraining flossen ebenfalls in die Bewertung ein. Schließlich geht es bei "Fräulein Kurvig" um das richtige Auftreten auch hinter den Kulissen.

Die "Fräulein-Kurvig-Show" fand vor 400 Gästen in Düsseldorf statt, auch das Fernsehen war vor Ort. Alexandra Walz hatte ihren eigenen kleinen Fanclub mitgebracht,bestehend aus ihrem Mann und ihren zwei Kindern, Verwandten, Freunden und Kollegen, die sie unterstützten.