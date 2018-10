Nagold Die OHG-Sanierung wirft dunkle Schatten voraus

Doch nicht nur Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer sind zu erwarten: Auch die Einkommenssteuer geht deutlich nach oben, so Breitling. "Wir hoffen, dass das so bleibt." So machen die Steuern und ähnliche Abgaben insgesamt 60,7 Prozent der Erträge im Ergebnishaushalt aus – 31,62 Millionen Euro.

Die Ausgaben für städtisches Personal zeigen ebenfalls eine Aufwärtskurve: Dies sei in erster Linie gestiegenen Tarifen zuzurechnen.

"Das Bauen in Nagold wird uns weiterhin beschäftigen, aber was in den kommenden Jahren ansteht, ist schon rekordverdächtig", sagte Breitling mit Blick auf die anstehende OHG-Sanierung. Da für dieses Projekt eine Kreditaufnahme nötig sei, werde sich der Schuldenstand bis 2022 voraussichtlich mehr als verdoppeln. Dennoch werde man weiterhin an der Schuldentilgung von jährlich einer Million Euro festhalten.

Abschließend gab der Finanzbürgermeister einen Ausblick: Man werde eine Neuverschuldung nur im absolut notwendigen Rahmen vornehmen. "Die Schulsanierung ist eine notwendige Aufgabe", so Breitling.

Im Anschluss an Breitlings Ausführungen, meldete sich Brigitte Loyal, Fraktionssprecherin der Grünen zu Wort: Ihre Fraktion sei nicht mit dem Haushaltsentwurf zufrieden, und bemängelte, dass das Thema Fuß- und Radwege nicht im Haushalt 2019 eingebracht werde. Im März 2017 hätten die beiden Fraktionen der SPD und Grünen der Verwaltung ein Fuß- und Radwegekonzept vorgelegt, das nicht berücksichtigt wurde. Insbesondere gehe es um eine sichere Rad- und Fußweganbindung von Nagold nach Iselshausen sowie zwischen den Wohngebieten und den Innenstädten. Dass viel Geld für Parkraum eingestellt sei, sehe die Fraktion als riesiges Ungleichgewicht. "Wir sehen uns nicht in der Lage, dem Haushaltsentwurf in der aktuellen Form zuzustimmen", so Loyal.

Oberbürgermeister Jürgen Großmann wies die Vorwürfe zurück. Schließlich finanziere man den Lückenschluss des Radwegs zwischen Hochdorf und Göttelfingen mit und mit der Erschließung des neuen Wohngebiets am Hasenbrunnen beantragte man ebenfalls einen Radweg. Zudem kritisierte der OB die Einstellung, wegen eines Punktes, der einer Fraktion missfällt, gleich die ganze Haushaltsplanung abzulehnen. "Wenn sich der gesamte Rat ihrer Einstellung anschließen würde, gäbe es keinen Haushalt, es gäbe Stillstand und nichts würde sich tun", ergänzte Wolfgang Schäfer, Fraktionssprecher der CDU.

Letztendlich stimmte der Gemeinderat einstimmig den Eckdaten des Haushalts 2019 zu. Die Grünen-Fraktion enthielt sich bei der Abstimmung.