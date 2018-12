Nagold Spielemesse kommt zur richtigen Zeit

Dabei hat sich in den vergangenen Jahren ein fester Stamm an Spielepaten gebildet, die jedes Jahr aufs Neue mitspielen. Zu den Urgesteinen der Spielemesse zählt unter anderem Peter Heinrich aus Effringen. "Es macht immer noch Spaß und für mich ist das eine nette Geschichte", erklärt Peter Heinrich, der sich in diesem Jahr für das Familienspiel "Mercado" entschieden hatte. "Da gewinnt der erfolgreichste Händler", so Heinrich, der im kommenden Jahr gerne wieder an den Start gehen wird.

Zu den Highlights gehörte das Spiel des Jahres "Azul", wie Swen Jamrich als Kooperationspartner und Fachmann für Brettspiele erläuterte. Gefragt war aber ebenfalls "Die Quacksalber von Quedlinburg" als Kinderspiel des Jahres, das im Nu ausverkauft war. Sein persönlicher Favorit war allerdings das Geschicklichkeitsspiel "Takla" – ein Spiel "für angehende Statiker", wie Swen Jamrich anmerkte, der vor 16 Jahren bei der ersten Nagolder Spielemesse bereits als Spielpate dabei war. Zu den Stammgästen der Spielemesse gehört auch Nagolds Finanzbürgermeister Hagen Breitling mit seiner Familie. "Ich bin ein Freund von Strategiespielen, die man auch mit Kindern spielen kann", bekannte Breitling. Für ihn hat sich die Spielemesse zu einer echten Institution entwickelt – die allerdings ganz mit den ehrenamtlichen Spielepaten steht und fällt.