Nagold Die Mär vom Vollmaringer Froschkönig

Klar, von wem hier die Rede ist. Vom Froschkönig natürlich. Doch märchenhaft ist an der Geschichte unseres Froschs leider nur der Anfang. Der Vollmaringer Froschkönig ist nämlich kein wirklicher Frosch. Und sehr wahrscheinlich auch kein wirklicher König. Er ist nur eine Brunnenfigur.

Einst setzten ihn die Vollmaringer Ortsoberen auf den Rand des Brunnens in der Gündringer Straße. Doch offensichtlich gibt es in Vollmaringen nicht nur Frosch-Fans. Jedenfalls wurde dem Tier bereits vor einigen Monaten übel mitgespielt und grob ein Beinchen abgerissen. Froschschenkel aus Metall? Außer dem Beißer aus James Bond dürfte das selbst dem schrägsten Gourmet nicht wirklich schmecken.

Der Vollmaringer Ortschaftsrat aber verzagte nicht. So schnell wollte man sich den Froschkönig nicht aus dem Ort vertreiben lassen. Also gab man eine neue Brunnenfigur in Auftrag. Diesmal, ganz clever, ohne abstehenden Fuß, um weitere plumpe Frosch-Attacken von Anfang an zu vermeiden.