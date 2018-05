Nagold "Die lautesten Arbeiten sind gemacht"

Nagold. Aufgrund der Baustelle am Attraktionsbecken feiert das Freibad in diesem Jahr sozusagen zweimal Eröffnung: Ab Donnerstag, 17. Mai, können Gäste ihre Bahnen im großen Schwimmbecken ziehen. Einige Meter daneben, rund um die blaue Röhrenrutsche herrscht allerdings noch eine Betonwüste. Dass sich die Bauarbeiten bis in die Freibadsaison ziehen werden, sei absehbar gewesen, aber unumgänglich, erklärt Andreas Dingler, der Betriebs- und technische Leiter des Badeparks. Manche Arbeiten könne man nur bei wärmeren Temperaturen ausführen, sodass vor Februar nicht mit dem Abriss begonnen werden konnte.

"Wir hoffen, dass wir in der ersten Juliwoche starten können", schätzt Dingler. Nach aktuellem Stand ziehen die Bauarbeiter am 22. Juni ab. Dann heißt es für die vier Fachkräfte und den Azubi anpacken. Denn das frisch sanierte Becken soll so schnell wie möglich badefertig gemacht werden.

Während im Attraktionsbecken noch gewerkelt wird, spiegelt sich einige Meter weiter im großen Schwimmbecken die warme Frühlingssonne. Damit sich in der kommenden Woche Badegäste darin vergnügen können, reinigten Matthias Müller, stellvertretender Betriebsleiter und Magnus Dürr, Auszubildender, in den vergangenen Wochen im wahrsten Sinne des Wortes mit Hochdruck das Becken.