Nagold Die Genossen geben große Ziele aus

Auf der Kandidatenliste, die am 30. Januar im Rahmen eines Nominierungsforums im Vollmaringer Sportheim beschlossen werden soll, findet sich zudem eine ehemalige Christdemokratin. Anna Ohnweiler, jüngst Schlagzeilen machende "Oma gegen Rechts" kandidierte bei zwei Kommunalwahlen für die örtliche CDU, jetzt wechselte sie zur SPD. Der Zwist zwischen Seehofer und Merkel im Sommer und schließlich auch der Fall Maaßen hatte für Ohnweiler das Fass zum Überlaufen gebracht. Nach 20 Jahren Mitgliedschaft trat sie aus der CDU aus – und fühlt sich mit ihren sozialen Forderungen nach bezahlbarem Wohnraum oder Sozialarbeit an allen Schulen auf der SPD-Liste besser aufgehoben. Nur Mitglied wolle sie nicht werden: "Ich trete keiner Partei mehr bei."

Drei junge Leute auf der SPD-Liste

Steinrode nickt. Die Menschen, so seine Wahrnehmung, seien politischer geworden: "Die Leute sind aufgewühlter und wollen sich nicht einfach abspeisen lassen." Das gelte vor allem auch für die Jugend, die weit politischer sei als noch in den Neunzigern. Drei junge Leute um die 20 kandidieren auf der SPD-Liste für den Gemeinderat. Und einige Überraschungskandidaten gebe es auch, aber die will Steinrode noch nicht verraten.

Dafür proklamiert er ehrgeizige Ziele. Sieben Sitze will er für die Genossen holen. Bei der letzten Kommunalwahl vor fünf Jahren waren’s noch deren fünf, die nun durch Gorenflos Wechsel auf sechs Sitze angewachsen sind. Also rechnet Steinrode: "Sechs haben wir, einen müssen wir gewinnen. Mindestens." Seine Kandidatenliste sei dafür stark genug, meint er.

Im Wahlkampf will der 46-Jährige auf klassische SPD-Themen setzen: bezahlbarer Wohnraum, Bildung, aber auch die Finger in die Wunden legen. Viele Nagolder seien unzufrieden mit der Dynamik der Stadt. Steinrodes Gefühl: "Wir sind auf dem Niveau der Landesgartenschau stehen geblieben."

Schon Steinrodes Haushaltsrede lieferte einen Vorgeschmack, auf welches Thema sich die SPD noch kaprizieren könnte: das umstrittene Absprunggelände für die Calwer Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte bei Haiterbach, aber eben auch auf Nagolder Gemarkung liegend. Steinrode ist überzeugt: "Das Thema kocht noch hoch."

Dabei hatte er in seiner Haushaltsrede schon kräftig gezündelt. Das Kokettieren des Oberbürgermeisters mit den Kompensationsgeschäften mit der grün-schwarzen Landesregierung gehe ihnen "auf die Nerven", hatte Steinrode erklärt und den Verlust an Lebensqualität durch Lärm und Schmutz durch überfliegende Flugzeuge als "nicht kompensierbar" befunden.

Zusammenarbeit mit AfD wird ausgeschlossen

Unangebracht sei es, wiederholt Steinrode beim Gespräch mit unserer Zeitung, wenn Pflichtaufgaben wie die Sanierung des OHGs, als angebliche Kompensation in den Raum gestellt würden. Auch die Elektrifizierung der Bahnstrecke von Hochdorf nach Nagold sei längst in die Haushaltsplanung des Landes eingegangen: "Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun." Dass die SPD hier mit der AfD-Haltung in Sachen Absprunggelände teilweise konform geht – einerlei. Eines schließt Steinrode definitiv aus: "Dass wir mit der AfD zusammenarbeiten."

Sowieso will Steinrode bei diesem Wahlkampf vor allem mit sachlicher Auseinandersetzung punkten. Seine Losung lautet: "Inhalte, weniger Schnickschnack."