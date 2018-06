Nagold Die Fans müssen bis zum Ende zittern

Nagold (mac). Hoffen und bangen lagen am Samstagabend auch in den Nagolder Public-Viewing-Locations dicht beieinander: Der gute Auftakt der deutschen Kicker in Sotschi sorgte für Zuversicht, der eine oder andere Fehlpass ließ aber auch die Herzfrequenz kurzfristig in die Höhe schnellen. Dann, nach einer guten halben Stunde, der Nackenschlag: Ola Toivonen bringt Schweden 1:0 in Front. Betretenes Schweigen vor den Leinwänden und Fernsehgeräten, doch schnell macht sich Zweckoptimismus breit: Was ist schon ein Tor Rückstand?

Eine ganze Menge, wie sich herausstellt, vor allem, wenn man zum Siegen verdammt ist, um den Traum vom Achtelfinale am Leben zu erhalten. Wenn Sebastian Rudy verletzt ausgewechselt werden muss, wenn man wegen einer gelb-roten Karte gegen Jerome Boateng die letzten regulären acht Minuten des Spiels in Unterzahl gegen die schwedische Abwehr anrennt – und wenn das Unentschieden nach dem Ausgleichstreffer von Marco Reus kurz nach der Pause alleine so gar nicht weiter helfen würde.

Die Fans fiebern mit. Das Ende der regulären Spielzeit naht, und das deutsche Team lässt beste Chancen liegen. Mario Gomez vergibt einen Hochkaräter, Julian Brandt hämmert den Ball an den Torpfosten. Schon wieder.